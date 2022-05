Polícia Civil abre inquérito para apurar acidente em Itabira

Assim que acionada, a #PCMG realizou todos os levantamentos no local do acidente, em Nova Era, e um Inquérito Policial foi instaurado para apuração dos fatos. Neste momento, os corpos das três vítimas fatais estão sendo *examinados* no Posto Médico-Legal em João Monlevade. pic.twitter.com/QDkdWPx4a4