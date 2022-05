Acidente com carreta e ônibus mata três e fere 13 entre Itabira e Nova Era

Acidente envolvendo ônibus da empresa de fretamento Unimar, que presta serviço para a Vale, deixou pelo menos três mortos e 13 feridos entre Itabira e Nova Era (foto: Bombeiros MG)

Uma batida entre uma carreta com rações e um micro-ônibus da empresa de fretamento Unimar, que presta serviço para a Vale, deixou pelo menos três mortos e 13 feridos na noite desta quinta-feira (26/5). O acidente ocorreu na Rodovia MGC-120, entre Itabira e Nova Era, na Região Central de Minas Gerais.

Conforme as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, duas mulheres e um homem, ainda não identificados, morreram no local.



LEIA MAIS - MG lidera ranking de acidentes em rodovias no Brasil

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e voluntários auxiliam no socorro às vítimas. Oito ocupantes do ônibus apresentam diversas escoriações.Ainda de acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu na região conhecida como Capoeirana, que pertence a Nova Era.



Perícia e rabecão são aguardados na rodovia, que está completamente fechada. As causas do grave acidente ainda não foram esclarecidas.



No momento, os bombeiros tentam desencarcerar os corpos dos ocupantes do micro-ônibus que não resistiram aos ferimentos.