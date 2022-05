BR-381: acidente grave entre caminhões complica o trânsito

Acidente entre duas carretas deixa trânsito parado na BR-381, em Ravena (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um acidente entre um caminhão e uma carreta derramou cimento e minério bruto na BR-381, em Ravena, na Grande BH, na manhã desta quinta-feira (26/05).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e já está no local. O motorista de um dos veículos ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos militares. Ele já foi encaminhado ao Hospital João XXIII.

(foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Devido a carga na pista, os dois sentidos da via estão com trânsito intenso. Para quem segue sentido Vitória, a retenção começa no Bairro Vale das Flores, enquanto quem tenta chegar em Belo Horizonte já encontra trânsito parado logo após o trevo de Caeté.

A Polícia Rodoviária Federal está no local e apoia com a sinalização do trânsito.

Ainda não há previsão para os veículos serem retirados da pista.