Criação do Parque Estadual da Mata do Krambeck em JF custará R$ 20 milhões

Com cerca de 300 hectares, local é um dos maiores remanescentes do bioma da Mata Atlântica em área urbana do mundo (foto: Diogo Kling/Especial para o EM)

Durante visita a Juiz de Fora nesta quarta-feira (25/4), o governador Romeu Zema (Novo) assinou o despacho governamental que dará início à criação do Parque Estadual da Mata do Krambeck. Com cerca de 300 hectares – o equivalente a mais de 300 campos oficiais de futebol – , o local é um dos maiores remanescentes do bioma da Mata Atlântica em área urbana do mundo.

Conforme a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), cerca de R$ 20 milhões serão investidos no empreendimento.

Nesse sentido, o montante custeará a infraestrutura e o pagamento das indenizações resultantes do necessário processo de desapropriação. Atualmente, a área de proteção ambiental contém duas propriedades: o sítio Retiro Novo e o Retiro Velho de 73 e 18,5 hectares, respectivamente.

“Playground do juiz-forano”

“Aqui vai se transformar num grande playground do juiz-forano, que poderá usufruir muito mais desse parque do que daqueles que ficam mais distantes, como o de Ibitipoca, que, apesar de ter uma beleza ímpar, você precisa pegar o carro e assumir uma série de despesas, como, por exemplo, hospedagens”, avalia Zema.

O anúncio sobre a criação do parque é realizado dias antes da data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.

A mata – que fica ao lado da Avenida Brasil, às margens do Rio Paraibuna – é habitat de espécies raras e animais característicos da Mata Atlântica, como jaguatiricas, onça-pintada, jacu, além de plantas e árvores diversas.