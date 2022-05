Uberaba vai precisar cortar 12 árvores que foram envenenadas e mortas

Buraco feito por suspeito no tronco de uma árvore de grande porte, situada no canteiro central da avenida Alberto Martins Fontoura Borges, no bairro São Benedito (foto: Jornal da Manhã/Divulgação)

Em cerca de um ano e meio, a Secretaria do Meio Ambiente de Uberaba constatou que 12 árvores espalhadas por vários pontos do município, de médio e grande porte, foram envenenadas e, desta forma, vão precisar ser suprimidas.

"Já identificamos que todas essas árvores envenenadas morreram e vão precisar ser cortadas, sendo que algumas delas serão suprimidas nos próximos dias", contou o biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Paulo César Franco.

Ele acredita que os envenenamentos das árvores, normalmente, são praticados por moradores que querem forçar a supressão delas porque têm receio de criminalidade em frente às suas residências. "No período noturno essas árvores retêm as luzes de postes e provocam uma certa escuridão", complementou.

Com relação à forma como as árvores são envenenadas, o biólogo explica que são feitos buracos nos troncos delas e injetados venenos dos mais variados tipos.

"O problema que enfrentamos também nesses casos é que muitos dos suspeitos após furarem o tronco e colocarem o veneno, tampam os buracos, sendo que somente depois de cinco a seis meses que as árvores começam a manifestar que estão morrendo, quando começam a cair as folhas e os galhos", lamentou.

Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente de Uberaba registrou o envenenamento de uma árvore da espécie Sete Copas, situada no canteiro central da avenida Alberto Martins Fontoura Borges, no bairro São Benedito. Desta forma, a pasta emitiu mais uma autorização de supressão de árvore do município por causa do crime ambiental. Nesse caso, ela será cortada no início do mês de junho. "Todas as árvores que são suprimidas nesses casos, em seguida são substituídas por outras novas árvores", garantiu o biólogo.

Cidade Ativa

Paulo Franco ressalta que o município tem o canal de denúncia denominado Cidade Ativa, pelo qual os moradores podem encaminhar denúncias e reclamações, além de buscar informações, esclarecer dúvidas, solicitações e sugestões para melhoria do atendimento dos serviços prestados pela Prefeitura. Os telefones são 0800-9400101 e (34) 3318-0800.