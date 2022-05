Polícia de Uberlândia apreende mais de 40 motos furtadas

A Polícia Civil de Uberlândia apreendeu mais de 40 motos na “Operação Cilindradas”, cujo objetivo era desarticular um grupo criminoso envolvido em furtos e na venda dos veículos na região do Triângulo Mineiro. A corporação ainda prendeu quatro pessoas nesta quarta-feira (25/5).

Dos três mandados de prisão cumpridos em Uberlândia, um foi contra uma pessoa já recolhida no sistema prisional. Outro suspeito portava dinheiro falsificado no momento do flagrante. Os policiais ainda efetuaram busca e apreensão em Patrocínio, no Alto Paranaíba.