Homem tem prejuízo de R$ 12 mil após furto de barco e motor no Sul de MG

Barco e motor foram levados pelo Rio Sapucaí (foto: Redes Sociais)

A Polícia Civil de Minas Gerais abriu investigação para apurar o furto de um barco, com o motor, de um rancho na zona rural de Pouso Alegre, no Sul de Minas. O local fica próximo ao bairro Paraíso do Pescador, pertencente ao município de São Sebastião da Bela Vista.

De acordo com a vítima, os suspeitos levaram o barco SR600, de 6 metros, e um motor de 15hp Yamaha, pelo Rio Sapucaí, que fica nos fundos do rancho; o material está avaliado em cerca de R$ 12 mil. A ação aconteceu na madrugada desta quarta-feira (11/05).



“O barco estava na beira do rio, de frente ao rancho, com uma corda segurando ele, porque meu sogro estava pescando essa semana. Então, cortaram a corda e levaram o barco. Provavelmente os assaltantes vieram com outro barco. O valor estimado do prejuízo é de R$ 12 mil”, contou a vítima.

Quem tiver informações sobre o furto pode entrar em contato com a Polícia Civil ou com as vítimas pelo (35) 99919-2549 / 99118-3000. (Iago Almeida / Especial para o EM).