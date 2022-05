Homem que matou ex-mulher e cunhado é condenado a 30 anos de prisão

Julgamento de Álvaro Marins da Silva foi realizado na Câmara Municipal de Araxá (foto: TV Integração/Reprodução)

Álvaro Martins da Silva, de 56 anos, foi condenado a 30 anos de prisão - 16 em regime fechado - por matar a ex-mulher e o cunhado a facadas em Araxá, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O julgamento foi realizado no início da semana na Câmara Municipal do município.









À época, Martins estava separado de Maria do Socorro há cerca de três anos, mas não aceitava o fim do relacionamento. Ele fazia constantes ameaças à mulher.





Após cometer os crimes, Álvaro se entregou à Polícia e atribuiu as ações a uma suposta traição. Ele ficou preso por um ano, porém passou a responder às acusações em liberdade.