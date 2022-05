Homem que matou mãe a facadas é condenado a 37 anos de prisão em Minas

Homem que assassinou a própria mãe foi preso na rodoviária de João Monlevade pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) um dia após o crime (foto: PRF/Divulgação)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta terça-feira (10/5) que um homem foi condenado a 37 anos de prisão por matar a facadas a própria mãe, de 78, em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.Segundo a 11ª Promotoria de Justiça de Ipatinga, essa é a maior pena registrada em um crime único no Tribunal do Júri mineiro.O crime aconteceu em 22 de julho de 2021. Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado enterrado no quintal da casa no mesmo dia Conforme a peça acusatória, a execução foi praticada por motivo torpe, pois o homem, de 48 anos, queria se mudar de bairro e dependia financeiramente da mãe. Houve ainda o emprego de recurso - um facão - que dificultou a defesa da vítima.O assassino foi preso na rodoviária de João Monlevade pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dia depois do feminicídio, e não poderá recorrer em liberdade.À época do crime, conforme noticiado pelo, a delegada do caso, Talita Martins Soares, disse que vizinhos estranharam o fato de o suspeito ter saído de bicicleta com uma mala. Logo, eles acionaram a Polícia Militar, entraram na residência e se depararam com uma cova no quintal do imóvel.Em depoimento às autoridades - depois de ser capturado -, o homem confessou que discutia constantemente com a mãe porque queria se mudar, mas ela não permitia.Naquele dia, ele pegou um facão e desferiu dois golpes contra ela e depois enterrou o corpo nos fundos da residência.