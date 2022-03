Homem é condenado a 49 anos de prisão por matar pai e filho

Justiça condenou um homem a 49 anos e quatro meses de prisão por cometer dois homicídios qualificados (foto: Amagis )

A Justiça em Nanuque, no Vale do Mucuri, condenou um homem a 49 anos e quatro meses de prisão por cometer dois homicídios qualificados. Ele e mais dois indivíduos, não identificados até o momento, sob o comando do chefe de uma organização criminosa, atualmente foragido, mataram um jovem de 22 anos e seu filho, de um ano e 6 meses. Os crimes ocorreram no dia 21 de janeiro de 2020, por volta da meia-noite, na casa da mãe e da avó da criança, onde o pai dormia com o filho. As vítimas foram executadas com vários tiros.

Conforme a Justiça, "o sentenciado e os comparsas se deslocaram até a residência da criança e se depararam com o imóvel fechado. Derrubando a motocicleta da vítima, atraíram a avó e a bisavó da criança para fora da casa e conseguiram entrar no imóvel. Lá dentro, armados com pistola 9mm, foram até o quarto onde o pai estava com o bebê e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, atingindo o pai com seis tiros e a criança com quatro. Em seguida, os autores deixaram o local. Durante a fuga, os indivíduos ainda chegaram a manter contato visual com um policial militar que estava de folga, tendo trocado tiros", diz a nota.

De acordo com a acusação, "o crime foi cometido por motivo torpe, no contexto de tráfico de drogas. A vítima de 22 anos integrava organização criminosa em Nanuque e exercia a gerência do tráfico no bairro Vila Nova. Após desentendimentos, passou a vender drogas para outra pessoa e foi morto para que o homem condenado assumisse a gerência do tráfico no bairro. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois praticado durante a noite, enquanto dormiam, com superioridade de agentes e de armas de fogo".