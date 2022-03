Homem troca nudes com mulher e acaba pagando R$ 29 mil

Homem registrou Boletim de Ocorrência na PM depois de pagar R$ 29 mil (foto: Divulgação/PMMG) Um homem perdeu quase R$ 30 mil depois de trocar mensagens íntimas com uma mulher e receber ligação de um golpista falando que poderia denunciá-lo. Ele pressionou o homem ao informar que a mulher era menor de idade. Fato aconteceu na cidade de Patos de Minas e foi registrado nessa quarta-feira na Polícia Militar (PM).



Dias depois do início das trocas de fotos, ele recebeu ligações de um homem que usava número com DDD 51, do estado do Rio Grande do Sul.



Ele dizia que a mulher com quem a vítima conversava intimamente era uma adolescente e que poderia formalizar uma denúncia contra ele na polícia, caso não fossem pagas despesas de tratamento psicológico para a menina.



Com medo, a vítima fez quatro transferências via Pix para o golpista e o montante chegou a R$ 29 mil.



Ainda assim, ele resolveu procurar a PM para registrar o que, depois, imaginou ser um golpe.