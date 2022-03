Golpista se passa por juiz e tenta roubar dados de presos em Itapagipe

Direção do presídio de Itapagipe, no Triângulo Mineiro, desconfiou do pedido e evitou o golpe (foto: Divulgação/Depen)

O homem entrou em contato com o presídio e disse ser “juiz corregedor” de Belo Horizonte e, ao falar com o diretor, pediu informações como dados pessoas e telefones de familiares dos últimos 10 presos levados para a unidade. Um golpista tentou obter dados de detentos no presídio de Itapagipe, no Triângulo Mineiro, ao se passar por juiz em uma ligação nesta quarta-feira (23/3). A direção da unidade prisional descobriu se tratar de uma mentira ao pedir um telefone para retorno da solicitação.O homem entrou em contato com o presídio e disse ser “juiz corregedor” de Belo Horizonte e, ao falar com o diretor, pediu informações como dados pessoas e telefones de familiares dos últimos 10 presos levados para a unidade.



Os dados não foram passados imediatamente e, com a desconfiança da solicitação, a direção pediu o contato do suposto juiz para retorno após a pesquisa das informações demandadas.



Porém, ao verificar o perfil do tal número no WhatsApp constatou-se que a foto e as informações sobre o falso juiz eram desencontradas. O caso foi registrado e haverá investigação sobre o caso.



A orientação dada via Polícia Penal para os servidores do presídio é de não fornecimento de qualquer dado.