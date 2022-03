Ladrões levam 40 cabeças de gado de fazenda em Jaboticatubas

A região da MG-010, em Jaboticatubas, vem sofrendo com o grande número de roubo de gado (foto: Redes Sociais)

Um crime que vem crescendo na região de Jaboticatubas, na Grande BH, é o roubo de gado. O sumiço de 40 cabeças de uma fazenda na zona rural da cidade na noite de quarta-feira (22/3) pode ser esclarecido nos próximos dias.





O local do furto é o quilômetro 65, às margens da rodovia MG-010, próximo a São José do Almeida, uma área de pasto que estava arrendada para o proprietário dos animais.





O dono, que pediu para não ser identificado, disse que havia 40 cabeças de gado entre bois e vacas com as marcações em "RF".





Os policiais conseguiram imagens de uma câmeras de segurança de um posto de combustíveis, que flagraram a passagem de um caminhão, suspeito de transportar os animais no sentido da Serra do Cipó.





Ainda não se sabe quantos eram os integrantes que praticaram o furto. A PM fez um alerta à população e quem tiver qualquer informação pode ligar para a PM no 190, para o Disque Denúncia 181 ou ainda pelo telefone fixo do quartel de Jaboticatubas através do número (31) 3683-1877.