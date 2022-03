Polícia prende suspeito de matar rival com garrafada em Mariana

Suspeito de ter matado rival com uma garrafada no pescoço está preso na Delegacia de Mariana (foto: PCMG)

O suspeito de matar um jovem de 25 anos, com uma garrafada no pescoço, cortando-lhe a jugular, foi preso pela Polícia Civil, na noite de quarta-feira (23/3). O homem de 32 anos estava foragido da Polícia Civil. O crime ocorreu no último dia 13/3, na Praça Gomes Freire, no centro de Mariana, na Região Central de Minas.

Segundo a polícia, pouco depois do crime, vários vídeos que mostravam a briga entre os dois homens, um deles sangrando muito, começaram a circular nas redes sociais.

Os policiais procuraram por testemunhas, que foram localizadas e contaram que a vítima estava em uma roda de amigos quando o suspeito se aproximou do grupo e a surpreendeu com um golpe. A vítima chegou a ser socorrida, sendo levado para um hospital, mas morreu na manhã seguinte.

Foi descoberto que o suspeito já havia agredido a mesma vítima, em outra ocasião. A motivação para tais crimes, segundo eles, seria ciúmes por parte do suspeito, pelo fato de contato entre a vítima e sua ex-namorada.

A prisão ocorreu na casa de conhecidos, no Bairro Rosário, em Mariana. Havia um mandado de prisão temporária contra o suspeito, que foi levado para a delegacia de Mariana, onde permanece detido, mas será transferido para o sistema prisional.