Oito são presos em Mariana por extração ilegal de minério

As investigações foram feitas em parceria pela Polícia Civil e Guarda Municipal de Mariana (foto: PCMG)

A Polícia Civil e a Guarda Municipal de Mariana prenderam oito pessoas por extração ilegal de minério, além de apreender quatro caminhões e uma carregadeira. A ação foi realizada próximo ao distrito de Camargos, na Região Central do estado.

As investigações, realizadas por quatro policiais civis e oito guardas municipais, tiveram início a partir dos registros de furtos e crimes ambientais na região. Segundo a polícia, o grupo vinha causando prejuízos às estradas, que passavam por constantes manutenção a pedido dos moradores.

A população tinha sido ludibriada, pois recebera informações de que a atividade era legal. Mas, por precaução, a área pertencente ao município já havia sido cercada. No entanto, os suspeitos chegaram a arrancar as cercas para avançar com as atividades ilegais.

O delegado Cristiano Castelucci, da Delegacia de Polícia Civil de Mariana, informou que os investigados são de Belo Horizonte, Contagem e Sete Lagoas. “Eles foram autuados com base no artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, sendo lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência, conforme previsão legal. Já os equipamentos ficarão apreendidos até o fim do processo.”

O delegado pontua a importância da repressão à atuação clandestina. “Todas as ações relacionadas com a mineração devem ser realizadas dentro da legalidade. Mariana pertence a uma região com grande volume de prática mineratória, que sofre com os impactos da atividade, extremamente nocivos ao meio ambiente.”

O que diz o artigo 55

Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. A pena prevista é de detenção, de seis meses a um ano, e multa.