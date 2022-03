Polícia Civil faz grande apreensão de sabão em pó falsificado

Desde junho de 2021, já foram apreendidas quase 400 toneladas de sabão em pó falsificado (foto: PCMG)

A Polícia Civil identificou 16 empresas envolvidas num esquema de distribuição e venda de sabão em pó falsificado, com a apreensão total de 85 toneladas do produto, todas autuadas na região Centro-Oeste de Minas. Supermercados, atacarejos e centros de distribuição estão entre as empresas flagradas, sendo que algumas delas são empresas fantasmas.



Para realizar a operação, a Polícia Civil teve a colaboração de setores de qualidade e jurídico de fabricantes do produto verdadeiro. As investigações aconteceram em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Juatuba, Mateus Leme, Itaúna, Divinópolis, Nova Serrana, Oliveira, em Minas Gerais, além das cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica, no Espírito Santo.

Segundo o delegado Weslley Castro, que comandou as investigações, depois da identificação de uma rede de supermercados que revendia o produto falso, os policiais encontraram anotações em um galpão, onde era realizada a falsificação. Dessa forma, foi possível verificar os fornecedores, e identificar a cadeia de distribuição e venda final do produto.

Parte do material, segundo ele, havia sido encaminhado ao estado capixaba, depois que a primeira fase da operação havia sido deflagrada. E por esse motivo, a Polícia Civil mineira contou com a colaboração da Polícia Civil capixaba, onde foram apreendidas 25 toneladas do material em duas redes de um supermercado mineiro, que também tem lojas no ES.

"A empresa responsável pela fabricação do sabão em pó original tem apoiado as investigações e apresentado aos consumidores informações sobre como identificar produtos verdadeiros”, diz o delegado.

Segundo ele, as investigações terão prosseguimento com o objetivo de encontrar os responsáveis por todas as empresas envolvidas no esquema, bem como os núcleos responsáveis pelas criações de empresas fantasmas, notas fiscais frias e lavagens de capitais dentro das organizações criminosas.

Mais apreensão

Em fevereiro, a Polícia Civil já havia apreendido 300 toneladas de sabão em pó falsificado, em Divinópolis e São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste mineiro. Essa operação foi um desdobramento de investigações que resultaram em outras duas grandes apreensões desse tipo de produto, aproximadamente 75 toneladas, ocorridas em Nova Serrana, também na região, nos meses de junho e agosto do último ano.