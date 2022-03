Homem é suspeito de estuprar a própria filha, de 11 anos

Logo após ser flagrado pela esposa no quarto da filha do casal, o suspeito de estupro teria fugido, tomando rumo ignorado. Rastreamento da PM de Uberaba continua (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia de Uberaba (Triângulo Mineiro) está à procura de um homem, de 34 anos, suspeito de estuprar a própria a filha, de 11. O caso é investigado pela Delegacia de Orientação e Proteção à Família da cidade.



Ela contou que o crime aconteceu na madrugada do último domingo (20/3), na residência da família, e que, segundo a sua filha, não foi a primeira vez que ela foi abusada sexualmente pelo pai. A denúncia da mãe da menina e esposa do suspeito, de 31, à PM ocorreu na última terça-feira (22/3), no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), onde a criança passava por atendimentos na pediatria ginecológica e por uma psicóloga.Ela contou que o crime aconteceu na madrugada do último domingo (20/3), na residência da família, e que, segundo a sua filha, não foi a primeira vez que ela foi abusada sexualmente pelo pai.

Na ocasião, ela disse que por volta das 3h acordou e não encontrou o marido na cama do casal. Logo em seguida, ainda conforme o seu relato à PM, ela se levantou e flagrou o marido no quarto da filha, sentado na cama dela, se masturbando com uma das mãos e a outra tocava as partes íntimas da menina, que estava sem as vestes de baixo.

A mulher disse também que ao visualizar a cena ficou extremamente nervosa e com vontade de matar o marido, sendo que, imediatamente, ordenou que ele saísse de casa.



Contou também que, como estava muito abalada e confusa, não acionou a polícia na hora do crime.