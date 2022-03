Homem é morto por vizinho após invadir casa de ex

Homem invadiu casa da ex-companheira no bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte (foto: Google Street View)

Um homem de 52 anos morreu depois de invadir a casa da ex-companheira no bairro Caiçara, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite de quarta-feira (23/03).

Segundo a polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e entrou na casa da vítima e atirou contra ela. A mulher não foi atingida.

A vítima tinha várias medidas protetivas contra o ex-companheiro.

O vizinho da vítima, que é policial militar, percebeu a movimentação suspeita no local e ouviu o disparo. Ele subiu no muro que divide as casas e, assim que localizou o suspeito, atirou.

O homem não resistiu ao ferimento. O corpo dele foi encaminhado para o IML de Belo Horizonte.