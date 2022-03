Jimmy Ogro dá aula de cozinha em comunidade impactada por barragem em MG

O Chef Jimmy Ogro realiza, no próximo dia 26 de março, uma aula-show para os alunos do Programa de Capacitação Profissional Cozinha-Escola de Barão de Cocais. (foto: Porter Novelli/Divulgação)

Conhecido por seu trabalho na televisão e pela atuação em diversos projetos gastronômicos, Jimmy Ogro é o primeiro convidado do Programa de Qualificação Profissional Cozinha-Escola de Barão de Cocais – município mineiro impactado pela elevação do nível de emergência de barragem.O Chef de Cozinha irá à cidade para compartilhar sua receita de empanada de linguiça com os alunos do programa, que oferece mais de mil vagas em cursos na área de gastronomia, com o objetivo de contribuir para a diversificação econômica e geração de renda da população.

Em menos de dois meses, Francislaine Nascimento participou de três cursou e deu uma guinada em seu negócio (foto: Arquivo pessoal / divulgação)

A aula-show de Jimmy Ogro acontecerá no dia 26 de março, às 17h, no Espaço Rafaela Augusta, em Barão de Cocais.O Programa de Qualificação Profissional Cozinha-Escola integra as ações do Plano de Compensação e Desenvolvimento da Vale para o município e responde a uma demanda da própria população por ações de educação profissionalizante.Além dos cursos, em desenvolvimento desde novembro do ano passado, a iniciativa prevê a implantação, em agosto próximo, do Centro de Qualificação Profissional em Práticas Gastronômicas de Barão de Cocais - Cozinha Escola. Resultado de uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. A estrutura funcionará onde hoje está o antigo restaurante popular da cidade. O imóvel será reformado e equipado para abrigar cursos de gastronomia destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.Francislaine Nascimento tem dois filhos e é moradora da Zona Rural de Barão de Cocais. Em novembro do ano passado, teve que abrir mão do trabalho como funcionária pública para cuidar de sua avó doente. Sem um salário fixo, passou a fazer bolos e doces para conseguir se sustentar. “Todas as receitas que eu conhecia, havia aprendido na Internet. Eram duas opções de massa e alguns tipos de recheio.Os pedidos eram bem poucos, um bolo a cada 15 dias”, conta.-->-->Foi então que Francislaine se inscreveu no curso de salgados e quiches oferecido pelo Programa de Qualificação Profissional. “Decidi que iria me profissionalizar na área. Precisava aprender as técnicas corretas e aumentar meu leque de produtos. Aprender a fazer salgados me pareceu uma ótima ideia, já que poderia atender demandas relacionadas com pequenas festas, junto com os bolos”.

Em menos de dois meses, ela participou de três cursos e deu uma guinada em seu negócio. O cardápio foi ampliado e as encomendas se multiplicaram.





'Hoje, trabalho praticamente todos os dias para dar conta das encomendas. Estou reinvestindo a verba que entra. Já comprei uma batedeira profissional'. Francislaine Nascimento







Para o futuro, ela pensa em ampliar seu negócio.





'Com os conhecimentos que adquiri, me sinto preparada para abrir uma padaria ou uma lanchonete. Tenho interesse em continuar participando dos cursos, especialmente na área de gestão de negócios e precificação', conclui.



