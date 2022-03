Taxa de transmissão de COVID-19 em BH se aproxima do alerta

Em Belo Horizonte, 84,8% receberam duas doses ou a única, mas apenas 47,2% receberam o reforço vacinal (foto: Fábio Marchetto/Imprensa MG - 16/12/21)





A taxa de transmissão do coronavírus em Belo Horizonte subiu pelo terceiro dia consecutivo e se aproximou do estágio amarelo de alerta. Em boletim divulgado pela prefeitura ontem, o índice está em 0,98 e o ideal é que ele se mantenha abaixo de 1. No estágio atual, o número significa que cada 100 pessoas com o coronavírus podem infectar outras 98. Na segunda-feira (21/3), a transmissão estava em 0,95 e aumentou para 0,97 na terça-feira. A taxa de ocupação de leitos de UTI teve aumento de 3,4 pontos percentuais e a lotação nas enfermarias teve queda de 2 pontos percentuais. Ambos os índices permanecem em nível verde, o mais ameno, de alerta.









Desde o início da pandemia, 367.024 casos de Covid foram confirmados em Belo Horizonte e 7.616 pessoas morreram em decorrência da doença. Atualmente, 1.132 casos seguem sob acompanhamento. A última atualização sobre o quadro de imunização em BH aconteceu em 18 de março. Os dados apontam que 84,8% da população da cidade recebeu duas doses ou a dose única da Janssen e apenas 47,2% foi vacinada com a aplicação de reforço ou adicional.

Estoque

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) revelou que tem1.238.304 doses de vacina contra a COVID-19 em estoque na Central Estadual da Rede de Frio. Dessas, 435.090 doses são da Pfizer, 105.694 da CoronaVac, 695.040 da Janssen e 2.480 doses são da Pfizer pediátrica. Os números foram anunciados na terça-feira.





Ontem, o estado também chegou a 50% da população acima de 18 anos com a terceira dose, ou dose de reforço. Atualmente, 82% das pessoas com mais de 5 anos estão com duas doses ou com dose única, e 42 milhões de doses de vacina já foram administradas em Minas. Já 62,7% do público-alvo da imunização pediátrica foi vacinado com a primeira aplicação, e 12,4% com a segunda. Pelas estatísticas e previsões do estado, ainda faltam 632 mil crianças para receberem a primeira dose.





“A Central Estadual da Rede de Frio realiza o monitoramento para evitar perda de vacina por prazo de validade. Há a recomendação para que as unidades regionais de Saúde e municípios realizem o monitoramento para evitar perda de vacina por prazo de validade", informou SES-MG por meio de nota.

Mortes no Brasil

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 657.696 mortes por covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença é de 29.682.615. Em 24 horas, foram registrados 41.021 casos. No mesmo período, foram confirmadas 394 mortes de vítimas do vírus. Ainda segundo o boletim, 28.286.808 pessoas se recuperaram da doença e 738.111 casos estão em acompanhamento.





São Paulo lidera o número de casos, com 5,1 milhões, seguido por Minas Gerais (3,30 milhões) e Paraná (2,39 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (123,7 mil). Em seguida, aparecem Roraima (154,8 mil) e Amapá (160,2 mil). Em relação às mortes, São Paulo tem o maior número de óbitos (166.746), seguido de Rio de Janeiro (72.534) e Minas Gerais (60.601). O menor número de mortes está no Acre (1.990), Amapá (2.122) e Roraima (2.144).





Até ontem, foram aplicados 391,5 milhões de doses de vacinas contra a COVID-19, sendo 171,8 milhões com a primeira dose e 148,9 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 4,7 milhões de pessoas. Outros 63,3 milhões já receberam a dose de reforço.