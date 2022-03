Apostadores mineiros passaram perto de ganhar na Mega-Sena

Sorteio foi feito na noite desta quarta-feira (23) (foto: Caixa Econômica/Reprodução )

Dez apostas feitas em Minas Gerais acertaram a quina do concurso 2465 da Mega-Sena, sorteado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quarta-feira (23). Os vencedores são de Belo Horizonte, Nova Lima, Cruzilia, Divinópolis, Uberlândia, Itabira e Ituiutaba.Segundo a Caixa Econômica Federal, sete ganhadores receberam R$ 34.522,77. Já as apostas de Nova Lima e Itabira, com sete dezenas marcadas, renderam a premiação de R$ 69.045,54. Por último, um bolão feito em Belo Horizonte, com oito números marcados, faturou R$103.568,16.O concurso, com prêmio de R$ 80 milhões, foi acumulado. Agora, o próximo, a ser realizado no sábado (24/03), está estimado em R$ 90 milhões.O sorteio foi feito no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.Duas apostas — uma delas de Uberlândia, em Minas Gerais — acertaram as seis dezenas do concurso 2464, que premiou R$ 94,7 milhões, no último sábado (19). Veja aqui as dezenas sorteadas