Sem chuva, BH e região tem céu claro e temperaturas elevadas nesta quinta

Previsão indica céu claro a parcialmente nublado para BH e região (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A quinta-feira (24/3) vai ser de céu claro a parcialmente nublado com temperaturas elevadas e praticamente sem chuva no estado. Há apenas possibilidade de chuva isolada nas Regiões Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Em Belo Horizonte, a previsão é de um dia de céu parcialmente nublado a claro com temperatura baixa ao amanhecer e anoitecer. A mínima foi de 16°C, na Estação do Cercadinho. A máxima estimada é de 30°C e a umidade relativa mínima em torno de 40% à tarde.

No estado, a menor temperatura foi de 12.4°C, em Maria da Fé, no Sul de Minas, e a máxima prevista para hoje é de 35°C no Norte de Minas.





O meteorologista indica que nos próximos dias a temperatura não deve ter muita alteração. "Vai ficar em torno de 30ºC, 31ºC, e sem chuva nos próximos dias", pontua o especialista.