Sul de MG: dois crimes contra mulheres são registrados em menos de 24 horas

Dois crimes contra mulheres foram registrados no Sul de Minas em menos de 24 horas. Em Varginha, na manhã desta quinta-feira (24/3), uma mulher de 54 anos foi baleada após ser cercada pelo ex-companheiro em um carro. Na tarde dessa quarta-feira (23), uma mulher foi morta a facadas após uma briga.



A polícia procura um homem suspeito de ter atirado contra a ex-mulher de 54 anos na manhã desta quinta, em Varginha. Testemunhas contaram que a vítima estava de carro, quando foi cercada pelo ex-companheiro.



O crime aconteceu em uma avenida bem movimentada, próximo ao shopping da cidade. A vítima foi atingida na mão e no pescoço, e foi socorrida pelo Corpo de Bomebrios ao hospital de Varginha. A polícia investiga o caso e segue atrás do suspeito.



Morta na frente dos filhos



Em Campo do Meio, mais um crime contra a mulher. Na tarde dessa quarta, Fabiana Silva, de 27 anos, foi morta a facadas. O suspeito do crime é o ex-companheiro, que segue foragido.

Mulher é morta pelo ex-companheiro em Campo do Meio (foto: Redes Sociais) De acordo com a polícia, o homem de 28 anos foi preso no fim do ano passado após tentar matar a mãe queimada. Ele foi solto um dia antes de matar Fabiana. A PM informou que tudo aconteceu depois que a vítima saiu de casa acompanhada do atual companheiro.



O homem não teria aceitado a situação e uma briga começou no local. Na sequência, o suspeito pegou uma faca e atingiu Fabiana. O crime aconteceu na frente dos filhos de seis, sete e oito anos - da vítima e do suspeito.



A mulher não resistiu. O homem fugiu após matar Fabiana.