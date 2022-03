Homem é condenado a 20 anos de prisão por matar mulher a tiros

Após cerca de 13 horas de julgamento, o homem acusado de matar uma mulher a tiros em Conceição da Aparecida, no Sul de Minas, foi condenado a 20 anos de prisão. O caso aconteceu em novembro de 2020. Câmeras de segurança flagram o crime.

O júri popular aconteceu no fórum de Carmo do Rio Claro e durou cerca de 13 horas. Auleir Madeira da Silva já estava preso após matar Ione Maria Leite Santos, de 42 anos, no centro de Conceição da Aparecida. Ele foi condenado a 20 anos de prisão.