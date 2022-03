Menino de 12 anos morre afogado no Rio São Francisco em Pirapora

Corpo de menino foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação)



Foi sepultado na manhã desta quinta-feira, no Cemitério Parque da Saudade, em Pirapora, o corpo de um menino de 12 anos, que morreu depois de se afogar nas águas do Rio São Francisco, na cidade do Norte de Minas. A vítima foi identificada como Pedro Lucas Gomes.

O corpo de Pedro Lucas foi resgatado nas águas do Velho Chico por uma equipe do Corpo de Bombeiros, na tarde de quarta-feira (23/3). O afogamento aconteceu na terça (22).

O menor era acolhido na Casa de Proteção Dr. Carlos Roberto Martins Tavares, mantido pela prefeitura. Quando se afogou, o garoto estava na companhia de um monitor do abrigo.



Por meio de nota, a Prefeitura de Pirapora informou que determinou a abertura de procedimento administrativo para apurar e esclarecer os fatos.

De acordo com testemunhas, a vítima brincava com outras crianças em um ponto do Velho Chico na área urbana de Pirapora, conhecida como "Praia no Areião". O garoto nadava no rio, quando foi levado pela correnteza e desapareceu.

Os bombeiros iniciaram as buscas nas águas ainda na tarde de terça-feira. O corpo do menino foi resgatado na tarde de quarta, a cerca de três quilômetros do local afogamento, depois de ser visto por um homem que trabalhava em uma draga, retirando areia do leito do rio.

Conforme informações levantadas em Pirapora, Pedro Lucas morava no abrigo havia um ano. Ele se afastou da família porque a mãe não apresentava condições psicológicas para criar os filhos.

O menino poderia ter deixado a casa de acolhimento para morar com o pai. Mas ele preferiu continuar no local, para acompanhar um irmão de nove meses, que também foi acolhido pela instituição assistencial.