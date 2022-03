Minas tem 12 mortes por afogamento durante o carnaval de 2022

Local onde jovem de 18 anos morreu afogado foi interditado em Boa Esperança (foto: (foto: CBMMG/Reprodução))

Um levantamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), divulgado nesta quinta-feira (3/3), apontou que 12 pessoas morreram afogadas em águas mineiras durante o feriado de carnaval.

Segundo a corporação, esse carnaval foi o mais letal desde 2019, quando 7 mortes por afogamentos foram registradas no estado. Das 15 ocorrências de pessoas que se afogaram, 12 foram fatais.

Mesmo com o atendimento reforçado, em 2022 houve aumento de 200% no número de vítimas em comparação com o número de pessoas afogadas em 2021.

“Considerando a restrição e protocolos sanitários dos anos anteriores e fatores como clima, o ano de 2022 registrou um aumento no número de afogamentos”, dizem os bombeiros.

No ano passado, a queda de 33% (4 mortes) foi a menor em quatros anos – na média histórica, houve 60% menos ocorrências por afogamento em 2021.

Média de mortes por ano:

2019 – 7 mortes

2020 – 6 mortes

2021 – 4 mortes

2022 – 12 mortes até o momento

Até a quarta-feira de cinzas (2/3), os dados do CBMMG explicam que outros dois casos ainda não foram totalmente resolvidos, pois duas pessoas seguem desaparecidas.

Portanto, de acordo com os militares, esse número de 12 vítimas pode aumentar.

Cidades que registraram ocorrência

Na quarta-feira (2/3), o CBMMG falou à reportagem que os bombeiros foram acionados 14 vezes durante o feriado de carnaval para atender acidentes com pessoas afogadas.

Os municípios de Betim, Bom Despacho, Cana Verde, Capelinha, Claraval, Coroaci, Estiva, Gameleiras, Mateus Leme, Monte Azul, Pratinha, Sete Lagoa, Três Corações e Vargem Bonita, foram os que acionaram os bombeiros para incidentes com afogamento.

Casos divulgados

Em Boa Esperança, cidade no Sul de Minas, um jovem de 18 anos perdeu a vida ao pular no Lago dos Encantos.

Ele teria nadado no rio por volta das 5h da manhã de quarta-feira (2/3) e perdidos as forças durante o mergulho.

Já em Claraval, cidade com quase 5 mil habitantes, um homem de 34 anos estava desaparecido desde segunda-feira (28/2) após pular em um lago da cidade.

À esquerda, Denis Luiz Fernando, que perdeu a vida ao pular em um lago em Boa Esperança; no lado direito, Mário Ribeiro Penteado, cujo corpo foi achado na terça-feira (1º/3) (foto: (foto: Reprodução/Redes Sociais))

O corpo de Mário Ribeiro Penteado, foi encontrado na terça-feira (1/2) com a ajuda do Corpo de Bombeiros de Passos, a cerca de 500 metros de distância do rancho

onde ele teria sumido.

Em ambos os casos, a Polícia Civil esteve presente para realizar a perícia no local – em Boa Esperança, o píer onde o garoto Denis Luiz Fernando pulou foi interditado.