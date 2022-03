Duas pessoas morrem afogadas no feriado de carnaval no Sul de Minas

Bombeiros de Boa Esperança durante a busca por jovem de 18 anos, encontrado morto nesta quarta-feira (2/3) (foto: CBMMG/Divulgação) Dois homens morreram afogados na região Sul de Minas, durante o feriado de carnaval. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o corpo de um jovem de 18 anos foi encontrado na manhã desta quarta-feira (2/3) em Boa Esperança, enquanto o de um homem de 34 anos foi achado em um lago nessa terça-feira (1º/3), em Claraval.

Boa Esperança

Denis Luiz Fernando, de 18 anos, pulou de uma passarela no fim da madrugada, por volta das 5h, quando estava com amigos perto do Lago dos Encantos, em Boa Esperança, cidade do Sul mineiro com cerca de 40 mil habitantes.

O jovem teria perdido as forças e acabou se afogando, segundo os bombeiros. Ele era de Três Pontas, cidade da mesma região do estado. “Descanse em paz Denis”, disse um amigo do garoto pelas redes sociais.

"Queria que isso fosse mais uma brincadeira sua, uma zoeira, que era como vc sempre fazia tentando tirar um sorriso de todo mundo, hoje infelizmente vc me tirou lágrimas… Descanse em paz meu amigo", lamentou outro amigo.

A Polícia Civil esteve no local e, junto aos bombeiros, interditou a área para as buscas.

À esquerda, Denis Luiz Fernando, que perdeu a vida ao pular em um lago em Boa Esperança; no lado direito, Mário Ribeiro Penteado, cujo corpo foi achado na terça-feira (1º/3) (foto: Reprodução/Redes sociais)

Claraval

Já em Claraval, cidade com cerca de 5 mil habitantes, Mário Ribeiro Penteado de 34 anos, morreu afogado em um rio da cidade.

Conforme os bombeiros, ele estava desaparecido desde segunda-feira (28/2), quando um casal de amigos de Penteado acionou a Polícia Militar e repassou o sumiço da vítima.

Os bombeiros de Claraval precisaram contar com a ajuda da corporação de Passos nas buscas e, na manhã de terça-feira (2/2), o corpo foi encontrado a cerca de 500 metros de distância do rancho onde ele teria sumido a princípio.

A Polícia Civil esteve no caso e liberou o corpo para a funerária, que foi levado até Franca (SP), cidade da família.





Afogamentos

À reportagem, o CBMMG disse que, entre a última sexta-feira (25/2) e segunda-feira (28/2), os bombeiros foram acionados 14 vezes durante o final de semana para atender ocorrências envolvendo afogamento em todo o estado de Minas Gerais.

As cidades que registraram acidentes com pessoas afogadas em Minas durante esse carnaval foram:

- Betim

- Bom Despacho

- Cana Verde

- Capelinha

- Claraval

- Coroaci

- Estiva

- Gameleiras

- Mateus Leme

- Monte Azul

- Pratinha

- Sete Lagoa

- Três Corações

- Vargem Bonita

O número exato de quantas pessoas morreram, ou ainda estão desaparecidas, não foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros.