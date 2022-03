Homem é socorrido inconsciente após cair de paraquedas

Homem caiu de paraquedas às margens da Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, em Uberaba (foto: Reprodução/Boca no Trombone) Um homem de 51 anos foi socorrido inconsciente, com suspeita de trauma na cabeça, após cair de um paraquedas nesta quarta-feira (2/3) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O acidente chamou a atenção de quem passava pelo local: a vítima caiu às margens da Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, no Bairro Univerdecidade.

Os bombeiros esclareceram que a queda ocorreu por volta das 11h15. "O 'paraquedista' teria colidido contra a rede elétrica antes de cair, ou colidido durante a queda. Quando a primeira equipe chegou, encontrou a vítima caída ao solo, inconsciente, com suspeita de TCE (trauma na região da cabeça)", afirmou a corporação, por nota.

Queda em espiral

Testemunhas relataram às autoridades que, em dado momento do voo, a vítima começou cair "em espiral". "Outros praticantes pensaram que, em princípio, poderia se tratar de uma manobra até perceberem que o 'paraquedista' teria perdido o controle do equipamento", afirmaram os bombeiros.

A informação levantada pelos militares ainda aponta que a vítima não conseguiu acionar o paraquedas reserva, o que poderia amenizar o impacto da queda.

Os militares ainda afirmaram que o homem acidentado foi imobilizado e transferido para uma equipe do Samu, que o levou ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do HC-UFTM e perguntou como a vítima chegou no hospital, bem como quais foram os ferimentos, além do estado de saúde. Tão logo a unidade de saúde se manifeste, este texto será atualizado.