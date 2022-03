Vídeos flagram visitante (em extinção) inusitado nas ruas durante madrugada

Tamanduá-bandeira é flagrado pelas ruas de Passos (foto: Reprodução/Redes sociais) Um visitante pra lá de inusitado foi flagrado pelas ruas de Passos, no Sudoeste de Minas. Uma mulher registrou um tamanduá-bandeira na madrugada dessa terça-feira (1º/2). As imagens foram compartilhadas pelas redes sociais.

O caso aconteceu bem em frente a um estabelecimento comercial. A visita do animal também foi registrada pelas câmeras de segurança do local. “Eu cheguei de viagem e não sabia do caso. Agora que vi o vídeo puxei nas câmeras”, disse um funcionário que preferiu não se identificar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu capturar o animal a cerca de 300 metros do local onde ele foi flagrado. Os militares levaram o tamanduá para a companhia e, na manhã do mesmo dia, ele foi solto na natureza.

Risco de extinção

Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), o tamanduá-bandeira é um animal em risco de extinção, por isso o Corpo de Bombeiros deixa um alerta. “Sempre que se depararem com animais silvestres, a orientação é que realizam o contato via 193 para que a corporação possa fazer a captura segura do animal e devolvê-lo ao seu habitat”, orienta militares.