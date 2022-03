Mineiro resgatado em Kiev traça rota de fuga para a Polônia.



David Abu-Gharbil e outros brasileiros chegaram em Lviv; novo destino está a 74 quilômetros de distânciahttps://t.co/lh0U04yVds pic.twitter.com/PL0WmrxBJL — Estado de Minas (@em_com) March 2, 2022







- Leia: O engenheiro David Abu-Gharbil, mineiro de Coqueiral, no Sul do Estado, e outros brasileiros foram resgatados do hotel em Kiev e já chegaram em Lviv. Na manhã desta quarta-feira (02/03), os brasileiros se reuniram com a embaixada brasileira para traçar nova rota em destino à Polônia.- Leia: Mineiro consegue passagem pra deixar Ucrânia e critica embaixada brasileira

“Ele está aqui com a gente, o Roni. A gente virou irmão. Vamos todos serem resgatados juntos. A gente não vai deixar ninguém que conhecemos. Isso une muito as pessoas”, afirma David.

Segundo o mineiro de Coqueiral, eles seguiram de carro em comboio com 11 pessoas com destino a Lviv. No grupo havia sete brasileiros e outros ucranianos, que trabalham na embaixada. Eles partiram sentido Lviv, que fica a 573 quilômetros. É um percurso de quase 8 horas de carro, que durou o dobro de tempo, porque no caminho, segundo David, eles passaram por barricadas e foram orientados por soldados ucranianos.



Brasileiros estavam em hotel em Kiev e foram resgatados (foto: Arquivo Pessoal)





“Eu vim dirigindo um dos carros. Muito trânsito, viagem cansativa. Ficamos treze horas na estrada, em torno de 400 quilômetros, com muita barricada e barreiras. Atrasa muito, pois acaba fazendo filas. Lá pelas nove da noite, recebemos a informação de pessoas querendo nos abrigar em Ternopil. Achamos melhor parar, pois à noite começa a ficar perigoso. Se não fosse a ajuda da embaixada, íamos ficar mais tempo na estrada. O sofrimento que tivemos nos outros dias, foi recompensado”, completa o engenheiro David.





Pelas condições da viagem, o destino foi interrompido em Ternopil, a 100 quilômetros de Lviv e 180 quilômetros Polônia. A situação foi atualizada pelas redes sociais.

“A gente está aqui, o pessoal nos abrigou. Imagina, ucranianos nos abrigando. Deram quarto, comida, uma cama para cada um. Muito agradecido. Conseguimos tomar um banho e até lavar um pouco de roupa”, diz.

Os brasileiros conseguiram chegar bem em Lviv e na manhã desta quarta-feira (02/03), eles se reuniram com a embaixada brasileira em um hotel na cidade para traçar nova rota. David esta em um quarto junto dos amigos Matheus Ramires, jogador de futsal, do Rio Grande do Sul e o Rony. Eles estão a 74 quilômetros da fronteira com a Polônia.



De acordo com o engenheiro, o grupo vai passar a noite no local e a ideia é embarcar em um trem para a Polônia nesta quinta-feira (03/03). “A embaixada vai ficar, pois eles ficam aqui para acompanhar a parte de guerra. Aqui é mais seguro que Kiev. E nós brasileiros vamos seguir. Não vamos partir hoje, porque não tem mais trem”, ressalta.