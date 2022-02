Músico mineiro decide ficar na Ucrânia e ajudar população a deixar o país

Ucranianos aguardam para seguir viagem em ônibus para a Polônia em uma estação rodoviária da cidade de Lviv, cidade onde o músico mineiro Jamba está neste momento (foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP)



Depois de tentar fugir da guerra entre Rússia e Ucrânia , o músico mineiro Jammes Pires de Castro, de 32 anos, natural de Frutal, no Triângulo Mineiro, decidiu ficar no país onde morava e ajudar com as ações humanitárias. O músico está contribuindo para que ucranianos e estrangeiros deixem o país.

Além da ajuda o grupo tem recebido contribuições (clique aqui para doar também) na moeda americana, mais valorizada. "Estamos recebendo muitas doações em dólar porque temos muitos doadores dos EUA. Então, está dando para a gente ajudar os ucranianos em suas necessidades básicas”, contou Jammes. A ação também contribui para que mulheres, crianças e estrangeiros deixem o país. “Ajudamos um estudante nigeriano a chegar na Polônia e ter um lugar para morar", exemplifica.

A fuga do país está difícil. O músico conta que deve há cerca de cinco a 10 mil pessoas a pé. "Você vê as mães segurando os seus filhos no colo por mais de 24 horas, no frio", disse. Para ele, as crianças são os verdadeiros heróis dessa guerra: "elas brincam e raramente vemos elas chorando. É a mão de Deus sobre a nação ucraniana”, opina.

Confira o emocionante vídeo que Jamba enviou para a sua mãe, a pastora Vera Carvalho, que reside em New Rochelle, cidade do estado de Nova Iorque, no Condado de Westchester, Estados Unidos.