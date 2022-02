Rússia proíbe companhias aéreas de 36 países em represália a sanções

A Rússia anunciou nesta segunda-feira (28) a restrição de voos de companhias aéreas de 36 países, em resposta ao fechamento do espaço aéreo, por parte de muitos Estados, aos aviões russos, na esteira da invasão da Ucrânia.



"Em resposta à proibição, por parte dos Estados europeus, de voos de aeronaves civis para companhias aéreas russas registradas na Rússia, introduziu-se uma restrição de voos de companhias aéreas de 36 Estados", informou a agência russa de transporte aéreo, Rosaviatsia, em um comunicado.



Entre os países afetados figuram Reino Unido, Canadá e vários Estados da União Europeia (UE).



De acordo com a Rosaviatsia, os voos das companhias aéreas destes países podem acontecer desde que recebam uma "permissão especial" das autoridades russas.



No domingo, a UE e outros países anunciaram que fecharam o espaço aéreo a todos os aviões russos.