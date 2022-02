Meme de mineiro que mistura Ucrânia com Urucânia, em MG, bomba nas redes

Mineiros confundem Ucrânia com Urucânia, município de Minas Gerais, na Região da Zona da Mata, e temem ataque russo (foto: Reprodução) Como Urucânia, um município de Minas Gerais, na Região da Zona da Mata, foi entrar em guerra com a Rússia? Isso só um suposto mineiro responde. A confusão com o nome do país Ucrânia movimentou as redes sociais por um áudio que não se sabe a origem. A brincadeira é de um homem que se diz assustado com os ataques russos e teme que mais cidades mineiras entrem na lista da guerra.





Meme de mineiro que mistura Ucrânia com Urucânia, em MG, bomba nas redeshttps://t.co/hjEpTdKxeL pic.twitter.com/kIxop7c82i — Estado de Minas (@em_com) February 27, 2022 Confira:





O meme da confusão está divertindo os internautas, veja as reações:

treinamento pra proteger a urucania https://t.co/dxVY8fdBfu %u2014 Victor Hugo (@Vhclr021) February 26, 2022

- carai ta dando merda na Ucrânia

- oq? Os milicia invadiram?

- ???? Q

- ah porra, pensei q era Urucânia %u2014 Aquela Alice (@alicens95) February 24, 2022

Já que a Rússia invadiu a Urucânia então vamos para a guerra...

%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23%uD83E%uDD23 pic.twitter.com/nhYXg6pcKR %u2014 Eduardo Rodrigues (@EduMartins762) February 25, 2022

Alguém sabe se ficou inteira após o bombardeio à Urucânia? pic.twitter.com/NI0LJzOfm9 %u2014 Maurício %uD83C%uDD71%uFE0Frum (@mauribrum) February 24, 2022