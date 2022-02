ONU: número de refugiados da Ucrânia já chega a 368 mil

A Polônia é o principal destino dos refugiados. O país já contava com cerca de 1,5 milhão de ucranianos em seu território antes da invasão russa (foto: Attila KISBENEDEK/AFP)

O número de refugiados que fogem da Ucrânia chega a 368 mil pessoas e continua a subir - informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) neste domingo (27).





Especificamente em relação à Polônia, guardas de fronteira poloneses disseram hoje que mais de 156 mil pessoas cruzaram a fronteira da Ucrânia e entraram no país desde o início da invasão russa na quinta-feira (24).

O balanço mais recente representa um aumento de dezenas de milhares de pessoas em comparação ao que foi relatado no sábado, mostrando a rapidez com que os ucranianos estão fugindo para seu vizinho ocidental.



"Desde o início das hostilidades na Ucrânia em 24 de fevereiro, os agentes de fronteira registraram um total de 187.800 pessoas em todas as passagens com a Ucrânia", tuitou a guarda de fronteira da Polônia.



Esse número inclui aqueles que saem da Polônia para entrar na Ucrânia, embora a maioria, mais de 156 mil, seja de pessoas que fogem do país, disse o órgão.



"Apenas ontem, registrou-se um número recorde de pessoas (...) entre elas 77.300 na Polônia", procedentes da Ucrânia, acrescentou a guarda.



A Polônia já contava com cerca de 1,5 milhão de ucranianos em seu território antes da invasão russa. Expressando forte apoio à Ucrânia, o país recebeu a maioria dos ucranianos que deixam sua terra natal.



Milhares de ucranianos também fugiram para Hungria, Moldávia, Eslováquia e Romênia.