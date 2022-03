Golpista do Tinder é presa e zoa: 'Não tenho culpa que eles me procuram'

Foram roubados uma carteira (com dinheiro, cartões bancários e documentos) e dois aparelhos celulares. Já desconfiados de quem seria a autora, os PMs mostraram fotos de uma moça, tendo o homem a identificado imediatamente.

Quando os PMs chegaram ao apartamento da suspeita, no Bairro Ipanema, ela se escondeu dentro do imóvel e se recusou a abrir a porta. Os militares viram que ela tentava esconder algo num guarda-roupa, o que os motivou a arrombar a porta. Por fim, ela foi detida. Foram encontrados os dois aparelhos celulares e a carteira, onde havia um talão de cheques no nome da vítima.

No apartamento da suspeita foram encontrados itens roubados como celulares, dinheiro, talhão de cheque e relógio de pulso: além disso, foram apreendidos dois soníferos (foto: Toninho Cury)

Durante a abordagem, a mulher disse: "Eu não d** (tenho relação sexual) para nenhum deles. Não dá tempo", disse, em meio a risos. "Logo dou um remedinho e eles dormem. Não tenho culpa desses velhos ficarem procurando mulheres novas. Eu não me lembro quantos já foram, são muitos".

No apartamento foram encontrados dois medicamentos usados no "Boa Noite Cinderela". Além disso, foram achados pertences de pelo menos outros dois homens. Há vários boletins de ocorrência registrados em desfavor da suspeita. Na maioria dos casos, ela teria usado o aplicativo Tinder para atrair os homens.

Deixava a filha sozinha

Ainda segundo a Polícia Militar, vizinhos denunciaram que a filha da suspeita, uma garotinha de oito anos, sofria maus-tratos. Eles disseram que a mãe sai de casa a noite e a deixa sozinha.

Os PMs verificaram que, na noite de terça-feira (1º/3), a criança ficou sozinha entre 19h30 e 1h, já no início da madrugada. No celular dela foram constatadas mensagens que sustentam a denúncia. Em um dos textos, a mãe diz: "calma, tô esperando o vei dormir e tô indo".

Em mensagens de áudio, a menina aparece chorando e dizendo que estava com fome. Diante da situação, o Conselho Tutelar recolheu a criança e a encaminhou para um abrigo provisório.