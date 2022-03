Mulher de 79 anos morre após ser atropelada por coletivo em ponto de ônibus

Mulher de 79 anos morreu ao ser atropelada pelo ônibus (foto: Imagem ilustrativa - naeimasgary/Pixabay) Uma mulher de 79 anos morreu nesta quarta-feira (2/3) ao ser atropelada por um ônibus em Passos, no Sudoeste mineiro. As autoridades desconfiam que a vítima estava prestes a embarcar, mas o motorista não soube precisar se ela estava tentando subir no coletivo ou havia acabado de desembarcar.

Assim que se movimentou, foi sentido um tranco e ouvido um barulho vindos da parte traseira direita do coletivo. O motorista, então, desligou o motor e saiu do veículo para conferir o que houve. Neste momento, viu Efigênia das Dores Freitas Soares, nascida em agosto de 1942, caída no chão com lesões e sangramentos no rosto e no pé.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou a vítima à Santa Casa de Misericórdia da cidade. No entanto, a idosa faleceu pouco após dar entrada com politrauma grave: craniano, tórax e pé.

Teste do bafômetro

O motorista realizou o teste do bafômetro, que constatou a sobriedade dele: o aparelho apontou 0. Um gerente da empresa de ônibus compareceu ao local para acompanhar a ocorrência, assim como o filho da senhora atropelada.

Foi instaurado inquérito e as pessoas serão ouvidas a partir de amanhã pela Polícia Civil, informou o delegado Paulo Queiroz Ferreira. A CNH do motorista não foi apreendida, haja vista que se trata de um documento digital.