Encontrado o corpo de adolescente afogado em lagoa em Mateus Leme

Militares encontraram o corpo do adolescente por volta das 11h desta terça-feira (foto: Corpo de Bombeiros MG)

Militares do Corpo de Bombeiros encontraram nesta terça-feira (1º/3) o corpo de um adolescente de 13 anos que se afogou, nessa segunda-feira (28), em uma lagoa, no Bairro Vivenda do Vale, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Testemunhas relataram aos militares que o jovem passava pelo local com amigos e decidiu entrar nas águas. A partir daí, não foi mais visto. Os Bombeiros iniciaram as buscas ontem na lagoa que tem cerca de 10 metros de profundidade. A perícia e o rabecão foram acionados.

Balanço parcial do Corpo de Bombeiros aponta que pelo menos 14 afogamentos foram registrados neste período de carnaval em Minas Gerais, entre sexta-feira e segunda.