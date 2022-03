Mãe e filhos morrem em acidente a caminho de velório, no Norte de Minas

Pai e filho foram socorridos com vida. Retirada dos corpos ocorreu após perícia da Polícia Civil (foto: CBMMG/Divulgação)

A caminho de um velório em Itacarambi, no Norte de Minas, o carro de uma família perdeu o controle já quando entrava na cidade, saiu da pista e colidiu contra uma árvore matando três pessoas. As vítimas eram a mãe e dois filhos, pai e outro filho foram levados ao hospital local.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada pelo Samu para o salvamento de vítimas presas a ferragens de um Fiat Palio, por volta de 14h de segunda-feira (28/02), com o 8º Pelotão de Januária seguindo para a rodovia MGC-135, em Itacarambi.Quando os militares chegaram, o condutor do veículo, de 44 anos, que era o pai da família, e um filho, de 13 anos, já haviam sido socorridos com vida para o hospital de Itacarambi.Ainda segundo os profissionais do SAMU, dentro do veículo encontrava-se os corpos dos outros três integrantes da família, que tinha saídeo de Paraopeba, na Região Central, sendo um adolescente de 13 anos, uma criança do sexo masculino de 5 anos e uma mulher de 43 anos de idade, a mãe da família.Foi verificado que duas das vítimas estavam presas às ferragens. Após a liberação pela perícia da Polícia Civil, os militares usaram ferramentas hidráulicas de desencarceramento e efetuaram a retirada das ferragens das vítimas, liberando os corpos para os demais procedimentos e posterior repasse aos familiares."O Corpo de Bombeiros orienta que, evite dirigir quando estiver cansado ou sonolento, nesses casos realize uma parada para descansar e respeite sempre os limites de velocidade", recomenda a corporação.