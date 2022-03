Terça de carnaval será quente em BH; chove a partir de sexta-feira

Céu aberto e calor acompanham o belo-horizontino na terça-feira do feriado de carnaval (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Áreas em verde têm maior possibilidade de chuvas isoladas, sol nas áreas claras do mapa (foto: Reprodução/Inmet)

A terça-feira de carnaval (01/03) deve ser clara e quente na maior parte do estado de Minas Gerais, com poucas nuvens e temperatura acima de 30°C em Belo Horizonte, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).À tarde e à noite podem ocorrer chuvas isoladas nas regiões Noroeste, sul do Triângulo e Sul.Na capital mineira a madrugada chegou a registrar 17°C, sendo que o calorão aos poucos se eleva até 31°C previstos no horário da tarde, o mais quente do dia. A umidade varia de 30% a 90%.A manhã é de poucas nuvens e paradeiro, com vento de fraco a moderado. À tarde, com o aumento da temperatura, mais nuvens se espalham pelo céu até a noite, mais estacionárias pelo vento fraco e sem previsão de chuvas.As chuvas só devem voltar a BH a partir de sexta-feira (04/03) e no sábado (05/03), sem grande intensidade. O carlor acima de 30°C persiste, segundo as previsões do Inmet.Minas Gerais está fora das regiões de alertas meteorológicos por chuvas intensas, ao lado da Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Sergipe. Maranhão, Rondônia, leste do Amazonas e noroeste do Mato Grosso apresentam alerta de perigo, enquanto que nos demais estados o perigo é potencial.