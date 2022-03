Sol e calor devem permanecer na quarta-feira de cinzas (2/3) em Minas

O calor que marcou o recesso de carnaval não deve dar trégua nesta quarta-feira de cinzas (2/3). A previsão do tempo é de predomínio de sol e calor em todo território mineiro. Em Belo Horizonte, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima pode alcançar os 31ºC e a mínima fica em 16ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na maioria das regiões mineiras, o sol prevalece entre nuvens, com temperaturas acima de 30ºC em todo o estado.

Áreas de instabilidade se desenvolvem no decorrer da tarde provocando as típicas pancadas de chuva de verão no Noroeste mineiro. Há uma pequena chance para ocorrência de chuvas isoladas também no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Sul e Jequitinhonha.