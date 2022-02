Calor intenso e possibilidade de chuvas isoladas continuam em Minas

Em BH, dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, a partir da tarde (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) No último dia de fevereiro (28/2), o clima de verão predomina em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstos para hoje calor e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.









A temperatura mínima registrada foi de 17 °C, a máxima estimada é de 31°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.





Ao longo de toda a semana a temperatura em BH não deve sofrer muitas alterações e deve ficar em torno de 31ºC a 33ºC.





Chuvas em fevereiro





Depois de um mês repleto de dias chuvosos, na capital mineira, todas as regiões de BH superaram a média de chuvas para fevereiro e muitas se aproximaram de superar o dobro da expectativa. De acordo com a Defesa Civil, até hoje, em Venda Nova, no Centro-Sul, Nordeste e Norte já choveu mais que o dobro. As regiões Leste, Noroeste, Oeste e Pampulha também se aproximaram do dobro do acúmulo de chuva esperado.





Confira o acumulado de chuvas (mm), no mês de fevereiro, até as 6h30 desta segunda-feira (28/2):





Barreiro 271,6 (150%)

Centro Sul 415,3 (229%)

Leste 361,2 (199%)

Nordeste 375,8 (207%)

Noroeste 358,2 (198%)

Norte 381 (210%)

Oeste 360,8 (199%)

Pampulha 358 (197%)

Venda Nova 506,4 (279%)





Média Climatológica de fevereiro: 181,4mm





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





*Estagiário sob supervisão