Nuvens não refrescam o calor acima de 31°C em BH

Nuvens no céu de Belo Horizonte na manhã deste domingo de carnaval (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) constata mais nuvens sobre os céus de Minas Gerais e de Belo Horizonte, mas isso não se traduz em refresco para o calorão que vai persisitir em todo carnaval. Podem ocorrer chuvas isoladas no meio e fim de tarde.Na capital mineira, o calor deve bater mais uma vez na casa dos 31°C neste domingo de carnaval (27/02). A madrugada foi considerada quente, também, com registro de 18°C.



Em Minas Gerais, segundo o Inmet, a faixa de nuvens que aplaca de certa forma o calor com irradiação direta do sol se espalha do Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Região Central, Campos das Vertentes, Zona da Mata e Vale do Rio Doce.



Nas demais regiões, o domingo de carnaval será de dia aberto e claro. A probabilidade de chuvas mais intensas é no Triângulo, Centro-Oeste, Região Central e Zona da Mata, sem alertas de inundações, tempestades ou de deslizamentos por parte do Inmet.