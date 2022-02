Carnaval acima de 30°C todos os dias em BH

Dia claro e calor acima de °C todos os dias em BH, como na Praça da Estação, no Centro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Tempo aberto em Minas Gerais, segundo previsão do Inmet (foto: Reprodução/Inmet)

O calor estacionou sobre Belo Horizonte neste carnaval, com previsão de temperaturas chegando a passar dos 30°C todos os dias, deste sábado (26/02) a terça-feira (01/03), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Podem ocorrer chuvas isoladas.De acordo com a meteorologia, a manhã deste sábado será de poucas nuvens e ventos suaves, de fracos a moderados. À tarde, ocorre aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas, com a noite sendo ainda mais fechada por nuvens e seguindo a possibilidade de chuvas.Ao longo da semana o calor acima de 30°C persiste na capital mineira, sendo que na terça-feira de carnaval (01/03) há a expectativa de os termômetros subirem até 32°C no horário mais quente do dia. As indicações são de que a terça-feira seja também a madrugada mais fria do feriado, marcando 16°C. Há previsão de nuvens e chuvas isoladas todos os dias.Em Minas Gerais a previsão é de manhã de tempo aberto com o surgimento de nuvens e fechamento do céu ao longo do dia,com maior possibilidade de chuvas no Triângulo, Alto Paranaíba, Vales do Jequitinhonha, Mucuri e parte do Rio Doce.Nenhuma parte do estado se encontra sob risco meteorológico. Há alertas de tempestades no Sul do Brasil, sobretudo no paraná, Santa catarina e norte do Rio Grande do Sul.Alerta de perigo para chuvas intensas no Amazonas, extremo noroeste do pará, norte do maranhão e Piauí. Emitido também um alerta de perigo potencial de chuvas intensas em uma grande faixa do interior de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte abrange o restante da Região Norte, além de Tocantins e norte do Mato Grosso.