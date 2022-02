Veja o que abre e o que fecha em BH no carnaval

Os serviços da PBH, incluindo a coleta de lixo, funcionarão normalmente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 04/01/2020 ) Com o aumento de casos de COVID-19, a capital mineira suspendeu o carnaval de rua por mais um ano. Com isso, em Belo Horizonte não haverá ponto facultativo. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os serviços da administração municipal, incluindo coleta de lixo e a vacinação , funcionarão normalmente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março.









O calendário do comércio de BH ficou assim:





Sábado (26/2) - Funcionamento normal

Domingo (27/2) - Não haverá expediente (compensação antecipada do feriado de 21 de abril)

Segunda (28/2) - Não haverá expediente (Dia do Comerciário)

Terça (1º/3) - Não haverá expediente

Quarta (2/3) - Expediente após às 12h





Transporte em Belo Horizonte no feriado

A BHTrans informou que, até a publicação desta matéria, estava sendo decidido se os ônibus do transporte coletivo do município circularão com quadro de horários de dias úteis ou dias úteis atípicos, em razão do fechamento de parte do comércio e dos demais funcionamentos. Os usuários podem consultar os horários de sua linha no portal da BHTrans ou pelo APP BHBUS+.





Entre amanhã (26/2) e terça-feira (1º/3), o metrô vai funcionar com intervalos de 15 minutos até às 19h, e 20 minutos nos demais horários. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a alteração dos intervalos foi feita "devido ao fechamento das lojas dos shoppings e dos bancos, além de parte dos demais comércios da capital".





A partir de quarta-feira (2/3), o horário seguirá normalmente como programado para dias úteis, com intervalo de 7 a 10 minutos em horários de pico, e 15 minutos nos demais horários em dias úteis.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), as agências bancárias não terão expediente durante o feriado de carnaval. Já na quarta-feira de cinzas (02/03), o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.





Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.

Correios

As agências dos Correios não funcionarão segunda (28/2) e terça (1º/3). Na quarta, as agências funcionarão a partir das 12h e as entregas podem ocorrer em unidades em regime de plantão. Para conferir as unidades abertas, acesse o site do correios

INSS

As agências do INSS de todo o Brasil estarão fechadas para o atendimento, tanto na segunda-feira (28/2) quanto na terça-feira (1º/3). O atendimento será retomado na quarta-feira (2/3), a partir das 14h, para quem tiver agendamento marcado.





O cidadão que teve atendimento agendado para a quarta-feira (2/3) na parte da manhã não será preciso comparecer ao INSS, basta ligar para o telefone 135 e consultar o novo horário de atendimento. O próprio INSS fará a remarcação.





Durante o carnaval, a central de atendimento 135 funcionará em horário normal, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, horário de Brasília. O cidadão pode ligar para o telefone 135 para realizar agendamentos, tirar dúvidas ou acompanhar seu pedido de benefício. O Meu INSS também seguirá funcionando normalmente.

Hemominas

As unidades do Hemominas funcionarão normalmente no feriado. Você pode conferir o horário de funcionamento de todas unidades aqui

Mercado Central

O Mercado Central de BH também funcionará normalmente todos os dias. Confira os horários:

Sábado (26/2) - 8h às 18h

Domingo (27/2) - 8h às 13h

Segunda (28/2) - 8h às 13h

Terça (1º/3) - 8h às 13h

Quarta (2/3) - 8h às 18h



Programações Culturais

Os equipamentos culturais do Circuito Liberdade terão horários de funcionamento diferenciados neste Carnaval.

Confira ainda a programação dos espaços que fazem parte do Circuito Liberdade:





Academia Mineira de Letras - fechada

Arquivo Público Mineiro - fechado

Biblioteca Pública Estadual - fechada

Casa Fiat de Cultura - fechada

CCBB - funcionamento normal, exceto na terça-feira, quando estará fechado

Centro Cultural Sesi Minas e Sesi Museu de Artes e Ofícios - fechados

Centro de Arte Popular - fechado

Cine Theatro Brasil Vallourec - fechado

Espaço Cultural Escola de Design - fechado

Espaço do Conhecimento UFMG - fechado de sábado a terça. Reabre na quarta ao meio dia

Filarmônica de Minas Gerais - fechada

Memorial Minas Gerais Vale - fechado de sábado a quarta. Reabre normalmente na quinta

Museu dos Brinquedos - aberto sábado, segunda, terça e quarta

MM Gerdau - fechado de sábado a terça, com retorno da visitação quarta, às 11h

Museu dos Militares Mineiros - fechado de sábado a terça-feira. Reabre na quarta, ao meio dia

Museu Mineiro - Aberto no sábado e domingo. De segunda a quarta estará fechado

Palácio das Artes - as galerias estarão abertas até domingo. O cinema não funcionará. Após domingo, não funcionará

Sesc Palladium - fechado de sábado à terça. Quarta com Programação somente de cursos e coworking

Teatro Feluma - fechado

Cemig

Os postos e agências de atendimento da Cemig seguirão o calendário bancário, fechando na segunda-feira (28/02), terça-feira (01/03) e quarta-feira (02/03) até 12h, reabrindo no 2º expediente da quarta-feira de Cinzas, de acordo com o horário de cada Agência para o 2º expediente.

Por nota, a Cemig informou que neste período os clientes poderão entrar em contato com a Cemig por meio dos demais canais de atendimento, Cemig Atende Web e App Cemig Atende – disponível para Android e IOS.

