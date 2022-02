Intervalo do metrô será maior na semana do carnaval em BH

Intervalos dos trens será maior na semana do Carnaval (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Os usuários que dependem do metrô para trabalhar podem enfrentar problemas com a demora na chegada dos trens nos próximos dias. Isso porque, entre sábado (26/2) até terça-feira (1º/3), o metrô vai funcionar com intervalos de 15 minutos até às 19h e 20 minutos nos demais horários.





Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a mudança na programação dos horários foi feita “devido ao fechamento das lojas dos shoppings e dos bancos, além de parte dos demais comércios da capital”.









Aos sábados, o intervalo normal é de 15 minutos até às 19h e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos. O horário de pico da manhã é das 6h30 às 8h30 e o horário de pico da tarde é das 16h às 19h.





As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações estão abertas das 5h15 às 23h, para quem já possui cartão ou bilhete do metrô.