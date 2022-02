Previsão indica que o carnaval será de calor e tempo abafado em Minas

Na Pampulha, mineiros aproveitam o tempo estável para se exercitarem (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A cerca de menos de um mês para o fim do verão, Minas Gerais começa a presenciar o verdadeiro clima de calor. Até então, o mês de fevereiro havia sido marcado por chuvas em todo o estado, mas de acordo com o Climatempo, os últimos dias do mês prometem dias típicos de verão e os mineiros poderão finalmente aproveitar o calor.









"A tendência é de temperaturas elevadas em todo o estado. Como a umidade está muito alta, nós podemos ter chuvas isoladas à tarde, típicas da época do ano. E pancadas de chuva de verão", explica o meteorologista.





As regiões com maior possibilidade de chuva no estado são Sul, Oeste, Triângulo Mineiro, Central-Mineira e Zona da Mata. "Chuvas de curta duração. Não há possibilidade de novas frentes frias no estado. De uma forma geral, o final do mês será mais seco em relação aos outros dias", prevê o estudioso.





Chuvas em Fevereiro





Ruibran explica que o volume de chuvas elevado no mês de fevereiro foi proporcionado pela atuação do La Niña em conjunto com a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que trouxeram para a região frentes frias durante todo o mês.





"Nós temos a atuação do fenômeno La Niña, que é o esfriamento da temperatura da água do mar, na costa do Peru e do Equador. Quando ele fica abaixo da média, essa atuação mexe com o clima do mundo todo. No nosso caso específico, ele fez com que a frente fria passe com frequência pelo litoral da Região Sudeste", explica.





"Nós tivemos neste mês de fevereiro três frentes frias que passaram na Região Sudeste e ganharam força com o deslocamento da umidade da Amazônia, no sentido Oceano Atlântico. Tem umidade, que é o fenômeno que nós chamamos de Zona de Convergência do Atlântico Sul, que se desloca e, quando acontece este fenômeno, nós temos uma sequência de dias chuvosos. O casamento desses dois fatores fez com que o mês de fevereiro fosse mais chuvoso", complementa Ruibran.

Como vai ser a temperatura em março?





O meteorologista indica que para o mês de março o clima de verão tende a predominar em todo o estado. De acordo com Ruibran, é previsto um calor abafado devido a alta umidade. "Calor no mês de março com temporais no final da tarde. Temperaturas tendem a subir, passando dos 30º".





Sem chuvas no feriado

Ruibran alerta que os mineiros que pretendem viajar no feriado podem ficar tranquilos e aproveitar o calor: "Litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sul da Bahia, sem previsão de chuva", indica.





Previsão do tempo





Em Belo Horizonte, a previsão indica que esta quinta-feira (24/2) será de calor com possibilidade de pancadas de chuva típicas de verão à tarde. A temperatura mínima foi de 18.9 °C, a máxima estimada é de 31 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.





A máxima prevista para hoje, no estado, é no Norte de Minas com 36ºC e a mínima registrada foi de 14.3º, em Maria da Fé, no Sul de Minas.





"Possibilidade de pancadas de chuva no Sul de Minas, Campo das Vertentes, Zona da Mata e no Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri. Nas outras áreas céu parcialmente nublado e a possibilidade de chuva é pequena", indica o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo.





"Temperaturas elevadas nos próximos dias em Belo Horizonte, em torno de 31ºC. Temperatura mínima em torno dos 18º. Calor típico de verão. Aquela situação que tivemos em grande parte de fevereiro, com tempo bastante encoberto, não está prevista para o final de fevereiro e início de março", indica Claudemir.





Claudemir afirma que a massa de ar quente predomina na região e que isso colabora para uma certa estabilidade no tempo.





Acúmulo de chuva em fevereiro





Na capital mineira, todas as regiões de BH superaram a média de chuvas para fevereiro e muitas superaram o dobro da expectativa. De acordo com a Defesa Civil, até a manhã desta quinta-feira (24/2), em Venda Nova, no Centro-Sul, Nordeste e Norte choveu mais que o dobro. As regiões Leste, Noroeste, Oeste e Pampulha também se aproximaram do dobro do acúmulo de chuva esperado.





Confira o acumulado de chuvas (mm), no mês de fevereiro, até as 6h20 desta quinta-feira (22/2):





Barreiro 271,6 (150%)

Centro Sul 414,9 (229%)

Leste 351,6 (194%)

Nordeste 375,8 (207%)

Noroeste 356,8 (197%)

Norte 377,4 (208%)

Oeste 354 (195%)

Pampulha 350,2 (193%)

Venda Nova 503,8 (278%)









Média Climatológica de fevereiro: 181,4mm





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

