Mais de 70 mil ficaram desabrigados ou desalojados em Minas Gerais

Chuva deixou dezenas desalojados em Governador Valadares, na primeira quinzena de janeiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) As chuvas já expulsaram, mesmo que momentaneamente, mais de 70 mil pessoas dos próprios lares, em Minas Gerais. Esse é o balanço divulgado nesta quarta-feira (23/2) pela Defesa Civil do estado mineiro: 9.521 pessoas ficaram desabrigadas e 60.497, desalojadas, desde o início da temporada das chuvas, em outubro de 2021.

Desabrigados : são pessoas que necessitam de abrigo público (como habitação temporária), em função de danos ou ameaça de danos em seus domicílios

: são pessoas que necessitam de abrigo público (como habitação temporária), em função de danos ou ameaça de danos em seus domicílios Desalojados: são pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, mas que se deslocam para casa de parentes ou amigos De qualquer forma, vale reforçar que o balanço é relativo a todas as ocorrências registradas desde outubro. Portanto, dentro desse total de mais de 70 mil, boa parte já conseguiu retornar as repectivos lares.

Óbitos

Já foram registrados 30 mortes causadas pela chuva durante o mesmo período: do início de outubro até agora. A cidade onde mais óbitos foram registrados é Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte: cinco perdas.

Todos os cinco óbitos são da família que morreu após o carro onde estava ter sido arrastado durante as chuvas no condomínio Retiro do Chalé. A tragédia ocorreu no dia 8 de janeiro e vitimou Geovane Vieira Ferreira, de 42 anos; Henrique Alexandrino dos Santos, de 41; Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos, de 40; Vitor Cardoso, de 6; e Ana Alexandrino Santos, de 3.

Após Brumadinho, Caratinga, no Vale do Rio Doce, registrou o maior número de óbitos: três. Um homem de 42 anos, a companheira dele, de 22, e a filha de 17 anos morreram após a casa onde estavam ser atingida por um deslizamento

Lista de óbitos por cidade:

Caratinga, Dores de Gunhães e Perdigão - 2 mortes em cada cidade

Uberaba, Coronel Fabriciano, Nova Serrana, Engenheiro Caldas, Pescador, Montes Claro, Betim, Belo Horizonte, São Gonçalo do Rio Abaixo, Ervália, Ouro Preto, Santana do Riacho, Contagem, Claro dos Poções, Cataguases e Frei Gaspar - 1 morte

A Defesa Civil explica explica que as mortes ocorridas em Capitólio, em decorrência da queda de uma rocha , não foram computados no balanço do período chuvoso até o encerramento das investigações.

Estado de emergência

Dos 853 municípios de Minas, 435 - ou 51% do total - declararam estado de emergência. Desse total, 15 estão na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do estado.

Veja a lista:

Coromandel

Cruzeiro da Fortaleza

Delta

Guimarânia

Ibiá

João Pinheiro

Lagoa Formosa

Matutina

Patos de Minas

Presidente Olegário

Santa Rosa da Serra

São Gonçalo do Abaeté

São Gotardo

Tiros

União de Minas

E os próximos dias?

Segundo a Defesa Civil, nesta quarta-feira (23/2), as condições meteorológicas comparadas aos últimos dias são favoráveis à redução do volume de chuva em Minas. Contudo, a corporação alerta que o tempo ainda se mantem instável e há previsão de pancadas de chuvas típicas da estação do verão.

As regiões que podem sofrer com essas chuvas são Oeste, Sul e Triângulo Mineiro.

“E, após um longo período de chuva intensa neste mês de fevereiro, a tendência é de estabilidade no tempo e elevação das temperaturas em todo o estado”, afirma o órgão.

Nas últimas 24 horas, a Coordenadoria da Defesa Civil apontou, através do boletim, que não recebeu nenhum chamado referente a desastres ou eventos adversos.