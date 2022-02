MG: mais 80 mil pessoas atingidas pelas chuvas terão auxílio de R$ 1,2 mil

Minas Gerais é um dos estados brasileiros mais afetados pelas chuvas (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG) O governo de Minas Gerais anunciou, nesta quarta-feira (23/02), a ampliação do plano Recupera Minas . O projeto busca identificar os estragos causados pelas chuvas e implementar ações para recuperação dos danos.

Mais de 120 cidades mineiras já foram contempladas com benefício

De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), já foram repassados R$ 11 milhões às prefeituras que confirmaram os dados e assinaram o termo de aceite (confira a lista dos municípios que já aderiram ao Recupera Minas)

As transferências para o pagamento do benefício eventual e despesas com abrigamentos provisórios foram feitas a 128 municípios. Os pagementos referentes à primeira parcela do auxílio começaram a ser realizados no dia 15 de fevereiro, cinco dias após as prefeituras receberem o ofício da Sedese com as orientações necessárias para acessar à verba.

Gestores municipais terão autonomia na distribuição de recursos

As prefeituras têm até 45 dias após a assinatura do termo de aceite para enviar o documento e os planos de serviço sobre a utilização do benefício.

As gestões municipais deverão informar nos planos de serviço como o auxílio será repassado à população, de acordo com as necessidades de cada localidade, sendo possível utilizar para móveis, cestas básicas e kits de higiene. Famílias atingidas também poderão receber diretamente o dinheiro.

A Sedese reforça a orientação aos gestores para que se atentem aos prazos e entrem em contato com a equipe técnica para garantir que os recursos cheguem rapidamente aos atingidos pelas chuvas. O recebimento da verba dependerá do cronograma elaborado pelos municípios.

Os investimentos estaduais estão divididos em três eixos: auxílio às pessoas, apoio aos municípios e infraestrutura estadual. Um quarto eixo será formado por doações da sociedade civil em que o governo de Minas dará suporte para que o apoio chegue aos municípios e às pessoas atingidas.





Crédito para micro e pequenas empresas e cidades atingidas pela chuva

Desde o ano passado, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), para solucionar os danos causados pelas fortes chuvas, disponibiliza linhas de créditos em condições especiais para micro e pequenas empresas (MPEs) e para financiamento de infraestrutura e serviços públicos.

O segmento de micro e pequenas empresas possui alto impacto na empregabilidade, o que contribui significativamente para o desenvolvimento dos municípios. O banco já aprovou R$ 50 milhões em crédito emergencial para cerca de 860 MPEs em 144 cidades com decreto de calamidade. Na região da Zona da Mata, por exemplo, já foram aprovados R$ 4,3 milhões.

Por meio da linha “BDMG Solidário Municípios”, gestores municipais também podem recorrer ao crédito emergencial e acessível para a viabilização de infraestrutura e investimentos.

Já o financiamento para a construção de moradias em terrenos da prefeitura, doados às famílias que perderam suas casas, podem ser feitos pela linha “BDMG Habitação”.

O banco oferece carência de 12 meses e até 84 meses para quitação do crédito, sendo um prazo maior do que o usualmente concedido pela instituição.

Antecipação de recursos

Desde dezembro do ano passado, Minas já realizou o pagamento de R$ 143,7 milhões para 336 municípios que tiveram o decreto de emergência reconhecido pelo estado em decorrência das fortes chuvas. Entre os 853 municípios, 430 decretaram situação de emergência

A verba é referente ao adiantamento das oito últimas parcelas do acordo assinado pelo Executivo com a Associação Mineira de Municípios (AMM) para o pagamento de dívidas com as prefeituras, herdadas da gestão anterior.

Recursos também serão destinados à reparação de estradas

Em relação à recuperação de estradas em todo o Estado, foram recebidas 843 ocorrências. Destas, 510 já foram resolvidas e 137 parcialmente resolvidas. Ao todo, foram destinados R$ 113 milhões para desobstrução de vias

Técnicos do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) têm acompanhado os trechos, feito intervenções emergenciais para que, com a estiagem, obras de recuperação sejam realizadas.