E o feriadão? Veja como fica o tempo em BH e nas praias neste carnaval

Deve rolar solzão tanto em BH, como na Praça da Liberdade, quanto nas praias preferidas dos mineiros, como em Guarapari (ES) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press e Jose Renato/Divulgação)

Depois das fortes chuvas desde o início do ano (com raros hiatos), o sol apareceu - e veio para ficar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de um feriado de Carnaval sem chuva e temperaturas próximas aos 30ºC em Belo Horizonte ().





"Nesta quinta-feira (24/2), temos previsão de pancadas de chuva isolada. Já a partir de sexta (25/2), apenas possibilidade. Mas a chance é muito pequena na capital mineira. Teremos sol e calor no fim de semana", explica Anete Fernandes, meteorologista do Inmet.

Essa condição persiste pelo menos até domingo (27/2). A princípio, apenas possibilidade de chuvas isoladas na segunda (28/2) e terça-feira (1º/3). "Precisamos acompanhar como serão os próximos dias", pondera a estudiosa.



De qualquer forma, até o fim do mês, a tendência é de estiagem. O meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, explica que a chuvarada que atingiu o estado no início de fevereiro era causada por três frentes frias, que formavam a Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCAS.

A grande massa, porém, já se dissipou. Minas, agora, está sob efeito de uma grande massa de ar quente.



"Com isso, teremos muito calor, com as chamadas chuvas de verão, pois o aumento da temperatura provoca evaporação da umidade do solo, que está muito úmido. Mas serão pancadas rápidas, fenômeno que chamamos de chuvas convectivas", esclarece Ruibran dos Reis.

Sol e praia

Para quem vai aproveitar o recesso para viajar para as praias mais visitadas pelos mineiros, a notícia também é boa.



A previsão para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é de nuvens com chuva isolada entre sexta e domingo. Os termômetros devem ficar entre 22ºC e 30ºC durante o feriado.

Em Guarapari, no Espirito Santo, o tempo também fica estável com previsão apenas de chuvas isoladas. A temperatura fica entre 29ºC e 31ºC.

"O carnaval será de tempo bom para as praias. Tem chances de chuvas isoladas, principalmente, no Sul da Bahia, mas nada que prejudique a praia", afirma a meteorologista Anete Fernandes.

A previsão para Alcobaça (BA), por exemplo, é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. No domingo, o sol pode firmar. Os termômetros ficam entre 22ºC e 30ºC.