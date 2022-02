Secretário de Saúde pede para população se vacinar antes do carnaval

Ao todo, 182.590 pessoas foram imunizadas com as duas doses ou dose única da vacina contra a COVID (foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG)

Com a aproximação do carnaval, o secretário de saúde de Divinópolis, Alan Rodrigo da Silva, fez um apelo nesta sexta-feira (18/2) para que a população se vacine antes do início da folia. A preocupação é, principalmente, devido a baixa procura pela vacina contra a COVID-19.